На Бахмутському напрямку загинув військовий з Херсонщини Євген Савчук

4 квітня на Бахмутському напрямку загинув житель села Милове Херсонської області Євген Савчук.

Про це повідомив Суспільному депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

"Євген Савчук проживав з бабусею в селі Милове, працював в поліції деякий час. Він загинув на Бахмутському напрямку", — говорить Йосипенко.

Загиблому військовому було 33 роки.

Що відомо

2 березня в районі Бахмуту загинув військовий з Каховки Ігор Прусаєв. У березні минулого року чоловік потрапив до полону РФ. Після звільнення — пішов до лав ЗСУ.

У бою під Бахмутом 4 квітня загинув херсонець Андрій "Мех" Мехряков. До повномасштабного вторгнення Андрій Мехряков працював у Херсоні діджеєм в клубі "ШАДЕ" під псевдонімом Apache.

В Одесі на західному кладовищі поховали херсонського волонтера Ігоря Косу. 31 березня 2022 року біля села Софіївка Херсонської області його автівку розстріляли російські військові.

14 лютого у Херсоні на кладовище в селищі Геологів поховали військового Сергія Клименка, який загинув у боях за Україну у Мар'їнці.

У Херсоні попрощалися з бійцем 56-ої бригади Ігорем Голишевим. Він загинув 1 лютого, коли рятував поранених побратимів.

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині 12 січня попрощалися з волонтером Сергієм Федоренком. За свою проукраїнську позицію волонтер двічі побував "на підвалі" у російських окупантів. Після другого "візиту" — не вижив.

31 січня у Комишанах на Херсонщині попрощались з військовослужбовцем, який загинув на війні Володимиром Бабенком. Також у Херсоні поховали загиблого героя війни Михайла Храменка.

26 січня 2023 року захищаючи Україну загинув військовий з Гладківки Херсонської області Анатолій Лапутін.

Під Соледаром загинув військовослужбовець з Херсонщини, житель села Красного Горностаївської територіальної громади Бериславського району Сергій Никодус.

Читайте також

Виноробня імені Трубецького на Херсонщині позбулась імені російського князя

Російські війська оголосили про примусову евакуацію у Скадовську на кінець квітня — Генштаб

Росіяни поширили фейк про дозвіл від СБУ на розстріл дезертирів на Херсонщині

"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини

Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber