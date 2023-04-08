Встановлені дані незаконного "директора" євпаторійського санаторію "Здравниця", в якому дітей з Херсона погрожували "відправити на яму". Це Сергій Назрієв, уродженець Луганської області, який багато років жив у Росії і очолював адміністрацію села Абрау-Дюрсо у Краснодарському краї. Про це у Facebook повідомила Асоціація реінтеграції Криму із посиланням на "Крим. Реалії".

Повідомляється, що Назрієв незаконно переїхав із родиною до Криму у 2016 році. У злочинній ролі "директора" він публічно визнавав, що восени 2022 року в "Здравниці" перебували понад 1000 дітей із Херсонської та Запорізької областей, з якими окупанти вели незаконну "активну роботу".

"Крим.Реалії" наводять приклад утримання у "Здравниці" 17-річної Марії Сенчук та 18-річної Анастасії Митрофанової з Херсона. Дівчата стверджують, що їх обманом відправили до євпаторійського санаторію "Здравниця" з того часу ще окупованого Херсона. У таборі українських дітей змушували співати гімн Росії та вставати під час його виконання, а підліткам із проукраїнською позицією загрожували тортурами, відправленням "на яму", а також "зашити рот чорними нитками", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

5 квітня 2023 року додому повернули ще одного вихованця Олешківського будинку-інтернату. Хлопця разом з іншими дітьми незаконно вивезли до РФ.

24 березня на Херсонщину повернули сімох дітей, яких у жовтні 2022 року примусово вивезли російські військові.

До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

23 жовтня 2022 року 16 українських дітей у віці від 6 до 17 років Олешківського дитячого будинку-інтернату, згідно з "наказом" окупаційної влади "Про евакуацію дітей", вивезли на територію тимчасово окупованого Криму для "оздоровлення".

21 жовтня 2022 року окупаційна влада Херсонщини оголосила "евакуацію" з Херсона на лівий берег через нібито можливі обстріли ЗСУ. І ця паніка зіграла їм на руку – вони депортували до Росії дорослих і дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування.

21 жовтня 2022 року військові РФ вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 дітей до 5 років Херсонського обласного будинку дитини.

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