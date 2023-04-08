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Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла Запорізьку область
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Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла Запорізьку область

Елла Філоненко
  
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Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла Запорізьку область
Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

За минулу добу російські військові завдали 65 ударів по території Запорізької області. Руйнувань зазнали будинки мирних жителів переважно Пологівського та Василівського районів.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Під вогнем росіян опинилися Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Кам'янське, Плавні, Степове та Малі Щербаки. Руйнувань зазнали помешкання та майно місцевих мешканців, господарські будівлі.

65 разів обстріляла армія РФ Запорізьку область за минулу добу
Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

65 разів обстріляла армія РФ Запорізьку область за минулу добу
Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Прямим влучанням знищено об’єкт критичної інфраструктури в Оріхові.

65 разів обстріляла армія РФ Запорізьку область за минулу добу
Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

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