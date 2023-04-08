Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла Запорізьку область

За минулу добу російські військові завдали 65 ударів по території Запорізької області. Руйнувань зазнали будинки мирних жителів переважно Пологівського та Василівського районів.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Під вогнем росіян опинилися Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Кам'янське, Плавні, Степове та Малі Щербаки. Руйнувань зазнали помешкання та майно місцевих мешканців, господарські будівлі.

Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Прямим влучанням знищено об’єкт критичної інфраструктури в Оріхові.

Наслідки обстрілів військами РФ, Запорізька область, 7 квітня 2023. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Читайте також

Росіяни вчергове обстріляли Оріхів Запорізької області: одна людина дістала поранень

Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber