Укриття на центральному пляжі Запоріжжя не пішло під воду

Модульне укриття на центральному міському пляжі Запоріжжя не пішло під воду.

Про це повідомив Суспільному майстер комунального підприємства “Титан” Віктор Красовський.

Майстер дільниці пляжів КП "Титан" Віктор Красовський, квітень 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

За його словами, модульне укриття розташовується майже за півтора кілометра вище течії Дніпра, а до води — щонайменше 150 метрів. На відео, яке шириться інтернет-мережою, де бетонні плити виглядають з Дніпра, — то не затоплене укриття, а залишки споруди, зведеної багато років тому на так званому "Молодіжному" пляжі:

"Вишка стояла, її фундамент залили бетоном. І, за великим рахунком, жителі Запоріжжя не знали, що воно там є. Коли вишку прибрали — воно було під водою, там ми поставили буї і позначили, що там купатися небезпечно, щоб ніхто не наніс собі поранення. А коли вода впала, то всі побачили й чомусь вирішили, що це бомбосховище", — пояснює Віктор Красовський.

Залишки споруди, зведеної багато років тому на так званому Молодіжному пляжі, квітень 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Модульне укриття на центральному пляжі комунальники утримують у належному стані та виконують сезонні роботи, розповідає Віктор Красовський:

"Стелю побілити, стіни покрасити, щоб були не сірі, як зараз. Столик, вода питна, стаканчики одноразові є. Територію ми підтримуємо в чистоті, сміття вивозимо, траву вириваємо, щоб бути готовими, адже, за першої команди, коли війна закінчиться, ми для людей все швидко зробимо".

Модульне укриття на центральному пляжі Запоріжжя, квітень 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Модульне укриття на центральному пляжі Запоріжжя, квітень 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

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