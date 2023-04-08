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Парамедикиню з Вінниці Яну Рихліцьку посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
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Парамедикиню з Вінниці Яну Рихліцьку посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Ольга Федоренко
  
Парамедикиню з Вінниці Яну Рихліцьку посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Фото: Тетяни Зенарт

Вінницьку парамедикиню Яну Рихліцьку посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента від 7 квітня.

До війни Яна Рихліцька працювала у страховій компанії, а після вторгнення РФ займалася волонтерством, допомагала цивільним і військовим. У лавах ЗСУ була медикинею 93-ї бригади "Холодний Яр" у стабілізаційному пункті Бахмута.

29-річна Яна Рихліцька та ще один санітар загинули 3 березня 2023 під час евакуації поранених під Бахмутом: автівку, у якій вони їхали, росіяни розстріляли з мінометів.

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