У Калуші Івано-Франківської області дитячі та дорослі колективи під час благодійних концертів у храмах зібрали приблизно 70 тис. грн для допомоги ЗСУ. Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

"Починаючи з 12 березня, у храмах міста лунали духовні піснеспіви, до виконання яких долучилися як дорослі колективи палацу "Мінерал", так і дитячі", — йдеться у дописі.

Щонеділі вони виступали у трьох храмах. 7 квітня, у день Благовіщення Богородиці, артисти-аматори мали свій останній виступ – десятий.

Фото: Калуська міська рада

Під час благодійних концертів працівники культури зібрали приблизно 70 тис. грн.

Як йдеться у дописі, частину грошей вони передали на потреби військовослужбовців та капелану, отцю Федору Морозу для великодніх смаколиків захисникам.

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