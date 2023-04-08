В Ужгороді відзначили Міжнародний день ромів

В Ужгороді 8-го квітня відзначили Міжнародний день ромів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації.

Біля пам'ятника Августину Волошину зібралися представники ромської громади, зокрема й вимушені переселенці, а також містяни та представники влади.

"Присутні заспівали гімн ромів, написаний за мотивами народної пісні "Джелем, джелем", і за давньою традицією, що символізує нелегку долю ромського народу, спустили на воду Ужа вінки з квітів", — йдеться у публікації.

Фото: Закарпатська ОДА

До відзначення долучився й військовий Віктор Ільчак, який має ромське походження. Чоловік пішов добровольцем у Збройні сили України ще у 2015 році. Відтоді воює у складі 128-ї ОГШБр. Чоловік відновлюється після поранення вдома, в Ужгороді. Віктор наголосив, що чимало ромів воюють і борються за мирне українське небо, — повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОДА.

Читайте також:

Чому Великдень святкують в різні дні? Пояснює релігієзнавець

Росія провалила кампанію зі знищення енергосистеми України — британська розвідка

Обстріли прикордоння, авіаудари на сході та півдні. Як минула ніч у регіонах

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram