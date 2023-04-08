Мешканку тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, яка добровільно пішла на співпрацю з росіянами та очолила місцевий загальноосвітній заклад №11, судитимуть за держзраду.

Про це сьогодні 8 квітня, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

За даними слідства, жінка проживала в Маріуполі, де очолювала загальноосвітню школу. Після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала до міста та пішла на співпрацю із росіянами:

"Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ".

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

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