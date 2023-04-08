На Закарпатті двоє чоловіків із Узбекистану намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Чоловіків затримали поблизу залізничної станції у селі Дубриничі Ужгородського району.

"Підозрювані мали при собі паспорти громадян Узбекистану. Правоохоронці з’ясували, що іноземці прибули на територію України встановленим порядком з наміром подальшого незаконного перетину кордону України та Словаччини. Кінцевою точкою їхнього маршруту мала стати Швеція, де вони раніше проживали", — йдеться у публікації.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Після з’ясування усіх обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст. 204-1

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