У Мирноградській громаді Донецької області поховали загиблого воїна Миколу Позднякова. Він служив фельдшером медичного пункту механізованого батальйону військової частини А4007 ЗСУ.

Як повідомляє Мирноградська МВА, його поховали на кладовищі "Озерка".

"Фельдшер медичного пункту механізованого батальйону військової частини А4007 загинув 28 березня 2023 року поблизу населеного пункту населеного пункту Авдіївка Донецької області через ракетний обстріл", — йдеться у повідомленні.

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