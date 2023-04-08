Українські військові минулого року намагалися відбити Запорізьку АЕС — Times

Україна намагалася провести військову десантну операцію із визволення Запорізької атомної електростанції восени 2022 року, однак вона виявилася невдалою.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела серед українських спецпідрозділів, розвідки та Військово-морських сил.

За даними видання, у ніч на 19 жовтня 2022 року близько 600 українських військовослужбовців на 30 броньованих катерах, озброєних великокаліберними кулеметами та автоматичними гранатометами, спробували висадитися на лівому березі Дніпра.

"Ідея полягала у тому, що це буде бій лише для піхоти. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція", — розповів один зі співрозмовників The Times.

Однак поблизу електростанції українські військові зіткнулися з опором російських окупантів.

"Росіяни збудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми підходили, вони навіть підтягли танки та артилерію та почали обстрілювати нас прямо по воді", — зазначило одне із джерел видання.

Дістатися берега змогла лише невелика група українських військових, вони почали перестрілку з російськими окупантами, але за три години відступили.

При цьому, за словами президента українського державного атомного підприємства "Енергоатом" Петра Котіна, попри стратегічну важливість об'єкта, організована росіянами окупація була погано дисциплінованою, хаотичною та небезпечною.

"Вони роблять все, що хочуть, коли це спадає їм на думку. Наприклад, одна група починає ремонтувати лінію, яка з'єднує ЗАЕС з українською електромережею, потім інша група її обстрілює", — зазначив він у розмові з журналістами.

Про спробу штурму раніше заявляло Міноборони РФ, але офіційний Київ ніколи не визнавав цього, зауважує The Times.

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. РФ розміщує на майданчику станції військову техніку та боєприпаси. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ. 5 жовтня Президент Росії Володимир Путін доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Також росіяни створили компанію для управління ЗАЕС. В Енергоатомі назвали це рішення "нікчемним", а також нагадали, що для ЗСУ рішення РФ про "приєднання" українських територій і ЗАЕС не має значення.

27 листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз є ознаки того, що російські окупанти можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. Однак 28 листопада прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відведення військ Росії з території Запорізької атомної електростанції не буде.

2 грудня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що агентство сподівається досягти домовленості з Росією та Україною про створення захисної зони на Запорізькій атомній електростанції до кінця року. 5 грудня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що про вихід російських військових із Запорізької АЕС "не може бути і мови".

12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни, які перебувають на ЗАЕС, свідомо експлуатують обладнання таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

Окрім того, безпекова ситуація на станції погіршується через зниження рівня води у Каховському водосховищі, спричинене росіянами. Нестача води у басейнах витримки ЗАЕС може призвести до розігріву палива в реакторі, і це може призвести до його розплавлення, і як наслідок — до радіаційних викидів.

2 березня директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції відбулася ротація групи експертів МАГАТЕ. Раніше Суспільне повідомляло, що російська окупаційна адміністрація заблокувала ротацію спостерігачів від МАГАТЕ на станції.

5 березня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що спроби України повернути під свій контроль Запорізьку атомну електростанцію наразі не мають успіху. За його словами, перемовини щодо станції зайшли у глухий кут.

23 березня стало відомо, що у МАГАТЕ відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону на Запорізькій АЕС. Про це глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі розповів у розмові з американським аналітичним центром "Рада з міжнародних відносин".

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