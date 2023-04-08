Протягом ночі у Чернігові патрульні зупинили вісім водіїв в стані алкогольного сп'яніння, двоє з них пропонували хабар за нескладання адмінпротоколів. Цю інформацію Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Зокрема, близько 2-ї ночі 8 квітня, екіпаж патрульної поліції на вулиці Текстильників зупинив автомобіль Mazda 323. Як з’ясувалося, за кермом перебував 32-річний чернігівець.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

Окрім цього, поліцейські з’ясували, що чоловік раніше неодноразово вже вчиняв аналогічні правопорушення, був притягнутий до відповідальності та позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

"Почувши, що патрульні складатимуть адміністративні матеріали відносно нього, водій став пропонувати вирішити питання без протоколу за певну грошову винагороду. Патрульні одразу його попередили, що пропозиція неправомірної вигоди — злочин. Однак, чоловік продовжував наполягати на своєму. Після неодноразових попереджень припинити протиправні дії поліцейські викликали слідчо-оперативну групу", — прокоментував Копистко.

На водія склали два адмінпротоколи: за частиною 3 статті 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння, вчинене втретє протягом року) та частиною 5 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права, вчинене повторно протягом року) КУпАП.

Другий випадок стався майже одночасно на вулиці Івана Мазепи — патрульні зупинили легковик Volkswagen Bora. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 1,36 проміле.

Водій також запропонував хабар поліцейським, аби уникнути відповідальності.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР.

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