Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений

Сьогодні, 8 квітня, російські військові завдали удару з авіації по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. Одна людина дістала поранень.
Про це сьогодні Суспільному Запоріжжя повідомив голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак.
Російські війська завдали авіаудару близько 10 години по одному з підприємств на території міста. Одна людина дістала травм:
"Коли людину забирала швидка — документів не було, наразі особу не встановлено, відвезли до лікарні, вона без свідомості, в тяжкому стані".
Згодом у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури повідомили, що поранень дістав 67-річний чоловік.
Суспільне повідомляло, що сьогодні, 8 квітня, армія РФ вчергове обстріляла прифронтовий Оріхів. Поранень дістав чоловік, його ушпиталили.
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