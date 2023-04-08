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Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений
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Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений

Елла Філоненко
  
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Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений
Гуляйполе, 2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 8 квітня, російські військові завдали удару з авіації по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. Одна людина дістала поранень.

Про це сьогодні Суспільному Запоріжжя повідомив голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак.

Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області: є поранений
Сергій Ярмак, голова Гуляйпільської міської ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

Російські війська завдали авіаудару близько 10 години по одному з підприємств на території міста. Одна людина дістала травм:

"Коли людину забирала швидка — документів не було, наразі особу не встановлено, відвезли до лікарні, вона без свідомості, в тяжкому стані".

Згодом у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури повідомили, що поранень дістав 67-річний чоловік.

Суспільне повідомляло, що сьогодні, 8 квітня, армія РФ вчергове обстріляла прифронтовий Оріхів. Поранень дістав чоловік, його ушпиталили.

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