Вінницька "Нива" зіграла в нічию футбольний матч із СК "Чайка"

Вінницька "Нива" зіграла в нічию з рахунком 3:3 із СК "Чайка" із Петропавлівської Борщагівки, що на Київщині. Матч 11-го туру VBET UA Другої ліги відбувся 8 квітня, повідомляють на сторінці футбольного клубу у Facebook.

Команди зустрілися у Вінниці на центральному стадіоні. Гра проходила без глядачів. Стартовий склад вінничан був такий: Коваленко (в); Лотоцький, Борячук, Мороз, Грачов, Кольцов, Загорулько, Страшкевич, Шевчук, Швець, Петрук.

Голи команді суперників забили Загорулько, Борячук та Швець.

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