На електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування у Дніпрі. Про це повідомили на сайті міської ради Дніпра.

За інформацією з міськради, надійшов електронний лист про замінування paйoнних cyдів, лікарень, мocтів, вaгoнів метро на червоній лінії.

"Невідомий у листі погрожував, що через певний час може відбутися cepія потужних вибухів", – йдеться у повідомленні.

Всі об’єкти були обстежені підрозділами поліції та СБУ Дніпропетровської області. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Повідомлення виявилося хибним.

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