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Керівник заповідника "Асканія-Нова" спростував інформацію про вбивство російськими окупантами тварин у заповіднику
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Керівник заповідника "Асканія-Нова" спростував інформацію про вбивство російськими окупантами тварин у заповіднику

Суспільне
  
Керівник заповідника &quot;Асканія-Нова&quot; спростував інформацію про вбивство російськими окупантами тварин у заповіднику
Херсонщина. Коні Пржевальського у заповідному спепу. Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

Керівництво Біосферного заповідника "Асканія-Нова" заперечило інформацію про вбивство сарн на території парку. У коментарі Суспільному директор заповідника Віктор Шаповал повідомив, що фотографія, на якій російські військові тримають двох вбитих козуль, не має стосунку до установи.

"Козулі не живуть вільно у степу і не утримуються у зоопарку заповідника", повідомив Віктор Шаповал.

Також, за його даними, поки ніякої підготовки з боку окупаційної влади до вивезення тварин з заповідника не спостерігають.

"Установа рухається за інерцією. Значна частина персоналу залишилася на місці і виконує всі роботи, які пов’язані з доглядом за тваринами і за колекцією дендропарку. Ресурси кормів є. Тварини доглянуті", розповів директор.

7 квітня телеграмканал Горностаївський Рух опублікував фото, на якому російські військові хизуються, тим що влаштували сафарі в біосферному заповіднику "Асканія нова".

Що відомо

  • Російські окупанти фактично взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України "Асканія-Нова".

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