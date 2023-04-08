ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Понад мільйон гривень збитків: на Полтавщині виявили ймовірного браконьєра
ПОЛІЦІЯРегіони

Понад мільйон гривень збитків: на Полтавщині виявили ймовірного браконьєра

Вікторія Бондаренко
  
Понад мільйон гривень збитків: на Полтавщині виявили ймовірного браконьєра
фото: ГУ НП у Полтавській області

На річці Дніпро на Полтавщині виявили чоловіка, який за допомогою сіток наловив понад 80 кілограмів риби та раків. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька.

45-річного жителя Кобеляцької громади, який, імовірно, займався незаконним виловом риби виявили 7 квітня під час патрулювання Кам‘янського водосховища.

За даними поліції, за допомогою сіток загальною довжиною 260 метрів та пластикового човна чоловік виловив 82 кілограми риби різних видів та раків. Нині речові докази вилучили. За попередньою оцінкою, завдані державі збитки становлять понад 1 мільйон гривень.

Понад мільйон гривень збитків: на Полтавщині виявили ймовірного браконьєра
Сітки, які вилучили у чоловіка. фото: ГУ НП у Полтавській області

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Санкція – від штрафу до трьох років обмеження волі.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Дізнайтесь більше
В Одесі посилять заходи безпеки у День звільнення міста від фашистських загарбників
В Одесі посилять заходи безпеки у День звільнення міста від фашистських загарбників
Хмельницького іподиякона УПЦ з Свято-Покровського кафедрального собору оголосили у розшук
Хмельницького іподиякона УПЦ з Свято-Покровського кафедрального собору оголосили у розшук
На Кролевеччині Сумської області в ДТП постраждали підлітки
На Кролевеччині Сумської області в ДТП постраждали підлітки
У Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру
У Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру
На початок