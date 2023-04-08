Понад мільйон гривень збитків: на Полтавщині виявили ймовірного браконьєра

На річці Дніпро на Полтавщині виявили чоловіка, який за допомогою сіток наловив понад 80 кілограмів риби та раків. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька.

45-річного жителя Кобеляцької громади, який, імовірно, займався незаконним виловом риби виявили 7 квітня під час патрулювання Кам‘янського водосховища.

За даними поліції, за допомогою сіток загальною довжиною 260 метрів та пластикового човна чоловік виловив 82 кілограми риби різних видів та раків. Нині речові докази вилучили. За попередньою оцінкою, завдані державі збитки становлять понад 1 мільйон гривень.

Сітки, які вилучили у чоловіка. фото: ГУ НП у Полтавській області

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Санкція – від штрафу до трьох років обмеження волі.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook