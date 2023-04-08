ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Івано-Франківській громаді цьогоріч 85 сімей отримали допомогу для новонароджених
МІСЦЕВА ВЛАДАДІТИРегіони

В Івано-Франківській громаді цьогоріч 85 сімей отримали допомогу для новонароджених

Ірина Каразуб
  
·
В Івано-Франківській громаді цьогоріч 85 сімей отримали допомогу для новонароджених
Фото: Pixabay

В Івано-Франківській громаді 85 сімей отримали допомогу для новонароджених у 2023 році. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці.

"Діти народжуються, сімейний бюджет поповнюється. На виконкомі затвердити виплати для 12 сімей. З них 11 малюків збагатили своїх батьків на 20 тис. грн. Та одне дитятко із сім‘ї військових своїм народження принесло у сімейний бюджет 50 тис. грн", — йдеться у дописі.

Загалом від початку року програмою фінансової підтримки для батьків, чиї діти народяться у 2023 році, скористалися 85 сімей на загальну суму 1 млн 820 тис. грн.

Що відомо

Породіллям з Івано-Франківської територіальної громади, які народять дітей у 2023 році у міському пологовому, виплачуватимуть одноразову допомогу 20 тис. грн. Якщо тато або мама немовляти військовослужбовці, вони отримають 50 тис. грн.

Програму фінансової підтримки для батьків, чиї діти народяться у 2023 році, розробляли медики та представники департаменту соцполітики Івано-Франківської міськради.

Читайте також

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Дізнайтесь більше
Що купували на виставці-ярмарку &quot;Квітуча Україна&quot; у Хмельницькому
Що купували на виставці-ярмарку "Квітуча Україна" у Хмельницькому
Хмельниччина: богослужіння українською в Шепетівці та перехід до ПЦУ в Старокостянтинові
Хмельниччина: богослужіння українською в Шепетівці та перехід до ПЦУ в Старокостянтинові
У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині проголосували за перехід храму до ПЦУ
У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині проголосували за перехід храму до ПЦУ
У Харкові суд розпочав процедури банкрутства трьох комунальних підприємств, серед них — зоопарк
У Харкові суд розпочав процедури банкрутства трьох комунальних підприємств, серед них — зоопарк
На початок