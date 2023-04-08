В Івано-Франківській громаді 85 сімей отримали допомогу для новонароджених у 2023 році. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці.

"Діти народжуються, сімейний бюджет поповнюється. На виконкомі затвердити виплати для 12 сімей. З них 11 малюків збагатили своїх батьків на 20 тис. грн. Та одне дитятко із сім‘ї військових своїм народження принесло у сімейний бюджет 50 тис. грн", — йдеться у дописі.

Загалом від початку року програмою фінансової підтримки для батьків, чиї діти народяться у 2023 році, скористалися 85 сімей на загальну суму 1 млн 820 тис. грн.

Що відомо

Породіллям з Івано-Франківської територіальної громади, які народять дітей у 2023 році у міському пологовому, виплачуватимуть одноразову допомогу 20 тис. грн. Якщо тато або мама немовляти військовослужбовці, вони отримають 50 тис. грн.

Програму фінансової підтримки для батьків, чиї діти народяться у 2023 році, розробляли медики та представники департаменту соцполітики Івано-Франківської міськради.

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