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"Великодній кошик для воїнів ЗСУ": у Васильківській громаді Дніпропетровщини влаштували благодійну акцію
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"Великодній кошик для воїнів ЗСУ": у Васильківській громаді Дніпропетровщини влаштували благодійну акцію

Ольга Вагнер
  
&quot;Великодній кошик для воїнів ЗСУ&quot;: у Васильківській громаді Дніпропетровщини влаштували благодійну акцію
Фото: Синельниківська райдержадміністрація

Жителі Васильківської громади Синельниківського району започаткували благодійну акцію "Великодній кошик для воїнів ЗСУ", долучитися до якої може кожен охочий. Про це йдеться на сайті Синельниківської районної державної адміністрації.

За повідомленням, для військових збиратють: продукти швидкого приготування, печиво, цукерки, шоколад, чай, кава, сухофрукти, консерви, мед, ліки. Корисними для захисників будуть і засоби гігієни та шкарпетки.

Також закликають приносити дитячі малюнки, листи до бійців, невеличкі вироби та обереги.

Ініціатори акції запевняють, участь в акції – добровільна. Збір триватиме до 12 квітня.

Усе необхідне можна приносити до Молодіжного центру "ТОН" та Васильківського ліцею №2.

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