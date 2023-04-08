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У Нікополі на Дніпропетровщині встановлюють бетонні захисні укриття
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У Нікополі на Дніпропетровщині встановлюють бетонні захисні укриття

Ольга Вагнер
  
У Нікополі на Дніпропетровщині встановлюють бетонні захисні укриття
Фото: Нікопольська міська рада

У Нікополі на Дніпропетровщині у різних частинах міста встановлюють захисні укриття. Наразі монтують третій такий захисний блок. Про це йдеться на сторінці у фейсбук Нікопольської міської ради.

За повідомленням, укриття зроблене з бетонних секцій, в основі армований каркас. Їх встановлюватимуть на зупинках громадського транспорту та у найбільш людних місцях.

"В такому укритті люди будуть у безпеці вид вибухової хвилі та осколкових уражень. ", – йдеться у повідомленні.

Виготовляють укриття на місцевому підприємстві. Такі споруди планують встановити у всіх районах міста, повідомляють на сторінці міської ради Нікополя.

Що відомо

  • Протягом восьми місяців російські війська майже щоденно обстрілюють Нікополь, що на Дніпропетровщині. За цей час у місті загинули 14 жителів, ще 94 отримали поранення.
  • З початку повномасштабної війни через обстріли Нікополя російськими військами у місті пошкоджено понад 2 400 об’єктів, повідомив міський голова Олександр Саюк. Всі будівлі поремонтувати не вдається, зазначив він. Наразі комунальні служби займаються першочерговими завданнями – це ремонт дахів та вікон.

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