У Миколаєві з десятого квітня відновлюють роботу кіоски з продажу квитків для проїзду в тролейбусах та трамваях. У місті працюватиме сім пунктів, квитки в них коштуватимуть сім гривень.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповів директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана.

"Люди зможуть придбати квитки не тільки у водія в транспорті, а й в точках, до яких звикли у довоєнний час", — сказав Юрій Сметана

Також в міському електротранспорті діятиме й електронний квиток. Залишатиметься можливість придбати квиток і у водія.

"Але вартість квитка у водія буде вісім гривень. Тобто за допомогою QR-коду та в кіоску проїзний документ коштуватиме сім гривень, у водія — вісім гривень", — розповів Юрій Сметана

Придбати квитки та проїзні можна в спеціалізованих кіосках "Миколаївелектротранс" за адресами:

Чорноморський суднобудівний завод (поворотне кільце);

вулиця Декабристів/Сінна;

вулиця Декабристів/Потьомкінська;

проспект Героїв України (зупинка Шкільна);

вулиця Космонавтів/вулиця Баштанське шосе;

вулиця Декабристів/просп. Центральний;

трамвайна зупинка ринок "Колос".

Що відомо

Станом на квітень 2023 року щодня на маршрутах Миколаєва працює 28 тролейбусів та 26 трамваїв.

Миколаїв відновив роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках проєкту оновлення тролейбусного парку. Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" станом на березень 2023 року отримало черговий транш у розмірі 525 тисяч євро.

"Миколаївелектротранс" організували курси з навчання водіїв. З 13 квітня понад 20 учнів три з половиною місяці опановуватимуть водійську справу.

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