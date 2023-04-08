У Житомирі родина Рафальських – Олексій, Ліна та їхні діти: Владислав, Ілля та Катруся готуються святкувати католицький Великдень. Ліна розповідає, що була найменшою в багатодітній родині, але з дитинства пам'ятає, як мама пекла паски.

"Але це відбувалося зовсім не так, як в сучасних умовах, – розповідає Ліна Рафальська. – У нас у мами є піч, в якій вона завжди замішувала тісто. Потім воно підходило і був цілий процес, тому що велика родина і завжди треба було багато тіста. Від мами залишилася ця традиція пекти паску. Завжди мама мені говорила, що в цей день треба загадувати бажання. Сьогодні я мріяла про те, щоб моя родина була завжди разом, щоб якнайшвидше настав день перемоги і всі наші захисники повернулися, за яких ми молимося".

Ліна Рафальська. Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Ліна каже, що паску пече за маминим рецептом, але завжди додає і свої інгредієнти.

"Я додала цедру апельсина. Так мама ніколи не робила. Це буде такий мій лайфхак", – каже Ліна Рафальська.

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Жінка розповідає, що крім паски, вона з тіста пече пасхальних зайчат для дітей.

"Робимо йому вушка, розтягуємо, скручуємо. Можна брати чорницю, а можна перчик. Виходять очка і носик", – розповідає і показує Ліна Рафальська.

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Олексій говорить, що в їхній родині є свої традиції.

"В моїй родині так не було прийнято, що батьки разом зі своїми дітьми спільно моляться, – розповідає Олексій Рафальський. – У нашій родині ми запровадили таке з дружиною: щовечірня молитва завжди відбувається в сімейному колі з дітьми, обов'язково біля ікони. І закінчується благословенням батьками дітей на ніч".

Олексій Рафальський. Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

"Вже приготували паску. Сподіваюся, що вона вже допеклася. Можемо подивитися, що в нас вийшло. Ось тут є зайчики, пасочки і пташечки. Колись мама завжди так робила, і я так роблю", – каже Ліна Рафальська.

Ліна додає, що прикрашають паски сини Владислав та Ілля.

"Намазуємо глазур на паски, насипаємо кондитерські прикраси. Це прикраси у вигляді різних фігурок", – каже Ілля Рафальський.

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

А ще за маминим рецептом Ліна готує крашанки, які діти також прикрашають.

"Моя мама завжди так робила: брала в тканину яєчка. Вона брала листочки з дерев, що розпустилися, завязувала в тканину, а потім в цибульник. На місці листочків залишився візерунок і ось така краса вийшла".

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Житомир, 8 квітня 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

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