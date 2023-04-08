Обстріли Донеччини за добу: удари по Костянтинівці та обстріли Авдіївки

За минулу добу росіяни завдали ударів по Костянтинівці з артилерії та ракет С-300. Всю ніч вели обстріл по Авдіївці та нанесли авіаудар по території коксохіму.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300 — пошкоджено 4 приватні будинки, приміщення підприємства та газопровід. На території громади постраждали також Предтечине та Новомаркове — є пошкоджені будинки.

Окупанти двічі вели артобстріли Курахового та обстріл Українська з Градів. Протягом ночі обстрілювали Авдіївку та завдали авіаудару по коксохімічному заводу.

Внаслідок обстрілу загинула 1 людина у Торському.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1. Також вдалося встановити інформацію про 3 людей, убитих росіянами у Богородичному.

Що відомо про обстріли Донеччини

Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає. Ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок.

6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

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