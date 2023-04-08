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Бійцю з Волині присвоїли посмертну нагороду. Орден вручили родині загиблого
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Бійцю з Волині присвоїли посмертну нагороду. Орден вручили родині загиблого

Олена Парай
  
Бійцю з Волині присвоїли посмертну нагороду. Орден вручили родині загиблого
Військові вручають нагороду рідним загиблого бійця Івана Галенди, 7 квітня 2023. Фото: facebook/Катерина Головій

На кладовищі у Заболотівській громаді представники терцентру комплектування вручили рідним загиблого на війні Івана Галенди його посмертну нагороду.

Як повідомили на сторінці громади, полеглому бійцю було присвоєно орден "За мужність" III ступеня. Нагороду військові вручили його дружині Галині Галенді.

Бійцю з Волині присвоїли посмертну нагороду. Орден вручили родині загиблого
Могила Івана Галенди. (Дружина полеглого бійця – справа). Фото: facebook/Катерина Головій

51-річний волинянин загинув у травні 2022-го. Іван Галенда понад 25 років працював у лісомисливському господарстві. Воював із 2014-го. За життя був відзначений численними військовими нагородами. Серед них - Відзнака міністра оборони України "За військову доблесть, медаль "За оборону Донецького аеропорту".

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