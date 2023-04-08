Кому належать і де саме перебувають на обліку мощі трьох чернігівських святих: Святителя Феодосія Углицького, преподобного Лаврентія Проскури та Святителя Філарета Гумілевського? Чому заповідник ініціює проведення експертизи? Про це розповіла у програмі Українського Радіо "Чернігівська хвиля" завідувачка відділу Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Ольга Травкіна.

Нагадаємо, мощі трьох чернігівських святих привезли до Храму Всіх святих Чернігівських, що на проспекті Левка Лук’яненка, 22 березня. До того вони перебували в Троїцькому соборі УПЦ МП. Повернули останки туди 1 квітня. Переміщення мощів сталося незадовго до того, як Троїцький собор разом із майном мали повернути з безоплатного користування УПЦ до заповідника "Чернігів стародавній". Щодо переміщення мощів заповідник звернувся до ОВА, поліції, та СБУ.

"1 квітня у Чернігові був міністр Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики України. І за його допомогою, за допомогою всіх правоохоронних органів, адвокатів, ці мощі пізно ввечері були повернені до постійного місця їхнього зберігання – до Троїцького собору", — зазначає Травкіна.

Ольга Травкіна. ФОТО: Суспільне Чернігів

Далі – з її слів.

Документи на мощі Святителя Феодосія

Мощі Святителя Феодосія Углицького були взяті на державний облік у заповіднику («Чернігів стародавній», – ред.) у 1983 році. Про це свідчать і акти приймання, і рішення фондово-закупівельної комісії, і запис у книзі надходжень. Вони заінвентаризовані разом із гробницею (вона ще називається рака) під інвентарним номером КН 590. У 1984 році радянські органи, на прохання вірян, вирішили передати ці мощі Чернігівській єпархії. Вони переміщалися разом із гробницею, але була попередня умова, що гробниця заповіднику буде повернута. Металева гробниця була виготовлена у 1824 році і зараз знаходиться у Борисоглібському соборі. Там і знаходилися мощі Святителя Феодосія до його канонізації у 1896 році. Тоді вже зробили велику розкішну срібну 16-пудову гробницю (меценатом виступив цукрозаводчик Терещенко), але, з приходом влади більшовиків, ця срібна гробниця була розібрана і у 1921 році вивезена до Москви. На сьогодні її доля невідома. А мощі перемістили назад у металеву гробницю, яка зараз перебуває у Борисоглібському соборі.

Коли гробницю повернули Чернігівській єпархії, то мощі спочатку, на прохання вірян і погодженням Міністерства культури, держбуду тощо, перевезли до Воскресенської церкви у 1984 році (на той час це була єдина церква, що діє).

Мощі Святителя Феодосія є на обліку в заповіднику "Чернігів стародавній"?

Я наполягаю, а так воно і є, що муміфіковані мощі Феодосія Углицького продовжують бути на обліку заповідника. Тому що є процедура: якщо мощі передаються на постійне зберігання до якоїсь іншої організації, то треба їх списати з державного обліку, на якому вони до цього перебували. Тобто у заповіднику. Це не було зроблено, мощі з заповідника не списані. І коли у нас було повне звірення наших музейних предметів, яке завершилося у 2009 році, тодішній настоятель (нині вже покійний) Іоан Фесик подав довідку про те, що мощі знаходяться в Троїцькому соборі. Тобто ми проводили інвентаризацію всіх музейних предметів, які знаходяться на обліку в заповіднику.

Тобто, акт є, інвентарний номер є, на обліку мощі у заповідника з 1983 року, але Радянський Союз розпався, Україна отримала незалежність, проте, документи не переробили та мощі ніхто не списав.

Документи на мощі Лаврентія і Філарета

Щодо мощей Лаврентія і Філарета, то вони не перебувають на постійному музейному обліку у заповіднику, але преподобний Лаврентій Проскура і Святитель Філарет Гумілевський були поховані в Архієпископському склепі, у східній частині Троїцького собору. Їхні персоналії та діяльність є невід’ємною частиною історії пам’ятки архітектури національного значення (тобто Троїцького собору), тому заповідник вважає, що ці мощі мають перебувати саме в Троїцькому соборі, усипальні Чернігівських архієпископів XVIII-XIX століття, є святинями усієї православної спільноти Чернігова та України, і не є власністю однієї УПЦ (МП).

Муміфіковані тіла Чернігівського Архієпископа Феодосія Углицького, як і преподобного Лаврентія Проскури і Святителя Філарета Гумілевського, є предметами музейного значення і невід’ємною частиною Троїцького собору. Тому вони мають бути включені до державної частини музейного фонду України.

Чи може зараз заповідник впорядкувати всі документи, щоб все було зрозуміло: що і кому належить, хто і на що має право?

Будемо цим займатися, тому що іде процес повернення трьох храмів: Спасо-Преображенського, Борисоглібського комплексів, колишнього Троїцького монастиря з Троїцьким собором, Єлицького монастиря з Успенським собором балансоутворювачу – чернігівському заповіднику. Отже, ці процеси будуть урегульовані і мощі святих, як значні цінності, будуть повернуті державі.

Чи перевірила комісія те, що повернули?

Не перевіряли.

Чи буде перевіряти мощі чернігівських святих спеціальна комісія фахівців науки і медицини?

Це питання вже поставлено, й вони будуть обстежені. Це попереду.

Чи є абсолютна упевненість, що ті мощі, які повернули до Троїцького собору, належали саме тим історичним постатям, про які ми говоримо?

Саме це комісія і буде обстежувати.

Навіщо проводити повторне обстеження мощів Феодосія?

Щодо муміфікованих молей Святителя Феодосія. У 1921 році була зібрана велика комісія з авторитетних дослідників. В цій комісії був присутній прозектор московського Ліфортовського моргу Семеновський, професор-патологоанатом Титов, відомий дослідник Спаського собору професор археології Микола Макаренко, професор хімії Прилєжаєв і лікарі Тарковський, Шибаєв, Смірнов, Полторацький (з Чернігова) і Долгілевич. Ця комісія оглянула мощі Святителя Феодосія і є акт, який опублікували в тогочасній пресі.

Висновок комісії мовою оригіналу: "Мумифицированный труп в процессе медленно-продолжающегося тления". В основному збереглися кістки й темно-коричнева шкіра, пошкоджена в деяких місцях. Я бачила цю мумію на власні очі та пам’ятаю, як вона виглядає.

Тепер я вважаю, що пройшло сто років і треба їх іще раз обстежити. На сьогодні ми не знаємо, в якому стані знаходяться муміфіковані залишки Чернігівського Архієпископа Феодосія Углицького, який помер у кінці XVII століття.

Читайте також

УПЦ відмовляється повертати храми, договір користування якими завершився. "Чернігів Стародавній" подаватиме до суду

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.