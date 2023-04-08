У Львові через погодні умови перенесуть загальноміську толоку

У Львові через низьку температуру та опади загальноміське прибирання вирішили перенести з суботи на вівторок, 11 квітня. Толока розпочнеться о 16:00. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Загальноміська толока щорічно відбувається у Львові напередодні Великодніх свят. Цього року в місті визначили 17 локацій для прибирання. Серед них такі:
- регіональний ландшафтний парк "Знесіння";
- парк "Горіховий Гай";
- парк ім. Папи Римського Павла ІІ;
- зелена зона "Майорівка";
- Личаківський цвинтар;
- парк "Снопківський";
- парк "Залізна Вода";
- парк "Кортумова Гора";
- парк "Білогорща";
- парк "Погулянка";
- парк "Замарстинівський";
- парк "Скнилівський";
- сквер на вул. Батуринській (біля пам’ятника полеглим в Афганістані);
- парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;
- парк "Під Голоском";
- парк біля дитячої лікарні на вул. П. Орлика;
- парк ім. Б. Хмельницького в смт Брюховичі.
Львів'ян, мешканців громади, модульних містечок та підприємців закликають долучитися до толоки та прибрати території біля своїх будинків та приміщень. А також парків та скверів, що розташовані поруч. У загальноміському прибиранні візьмуть участь працівники міськради.
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