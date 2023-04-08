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У Львові через погодні умови перенесуть загальноміську толоку
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У Львові через погодні умови перенесуть загальноміську толоку

Наталія Карнаух
  
У Львові через погодні умови перенесуть загальноміську толоку
УНІАН. Автор: Синиця Олександр. Фото ілюстративне

У Львові через низьку температуру та опади загальноміське прибирання вирішили перенести з суботи на вівторок, 11 квітня. Толока розпочнеться о 16:00. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загальноміська толока щорічно відбувається у Львові напередодні Великодніх свят. Цього року в місті визначили 17 локацій для прибирання. Серед них такі:

  • регіональний ландшафтний парк "Знесіння";
  • парк "Горіховий Гай";
  • парк ім. Папи Римського Павла ІІ;
  • зелена зона "Майорівка";
  • Личаківський цвинтар;
  • парк "Снопківський";
  • парк "Залізна Вода";
  • парк "Кортумова Гора";
  • парк "Білогорща";
  • парк "Погулянка";
  • парк "Замарстинівський";
  • парк "Скнилівський";
  • сквер на вул. Батуринській (біля пам’ятника полеглим в Афганістані);
  • парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;
  • парк "Під Голоском";
  • парк біля дитячої лікарні на вул. П. Орлика;
  • парк ім. Б. Хмельницького в смт Брюховичі.

Львів'ян, мешканців громади, модульних містечок та підприємців закликають долучитися до толоки та прибрати території біля своїх будинків та приміщень. А також парків та скверів, що розташовані поруч. У загальноміському прибиранні візьмуть участь працівники міськради.

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