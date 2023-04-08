У Львові через погодні умови перенесуть загальноміську толоку

У Львові через низьку температуру та опади загальноміське прибирання вирішили перенести з суботи на вівторок, 11 квітня. Толока розпочнеться о 16:00. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загальноміська толока щорічно відбувається у Львові напередодні Великодніх свят. Цього року в місті визначили 17 локацій для прибирання. Серед них такі:

регіональний ландшафтний парк "Знесіння";

парк "Горіховий Гай";

парк ім. Папи Римського Павла ІІ;

зелена зона "Майорівка";

Личаківський цвинтар;

парк "Снопківський";

парк "Залізна Вода";

парк "Кортумова Гора";

парк "Білогорща";

парк "Погулянка";

парк "Замарстинівський";

парк "Скнилівський";

сквер на вул. Батуринській (біля пам’ятника полеглим в Афганістані);

парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;

парк "Під Голоском";

парк біля дитячої лікарні на вул. П. Орлика;

парк ім. Б. Хмельницького в смт Брюховичі.

Львів'ян, мешканців громади, модульних містечок та підприємців закликають долучитися до толоки та прибрати території біля своїх будинків та приміщень. А також парків та скверів, що розташовані поруч. У загальноміському прибиранні візьмуть участь працівники міськради.

Читайте також

Паски для захисників: львів'ян запрошують підтримати військових, які перебувають на лікуванні

У Львові визначили найкращого двірника міста