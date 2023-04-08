На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни активізували підготовку з евакуації місцевого населення до АР Крим.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у Мелітополі проводять опитування щодо можливої евакуації. Насамперед перевіряють наявність російського паспорта, прописку та рівень освіти. Відзначають період виїзду автобусів з охочими евакуюватися.

До того ж, росіяни поширюють інформацію, що примусова евакуація цивільного населення розпочнеться наприкінці квітня.

Раніше Суспільне повідомляло, що заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов 4 березня розповів про заклики росіян до жителів тимчасово окупованого Бердянська щодо евакуації до Ростова-на-Дону.

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