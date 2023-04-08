На Івано-Франківщині синоптики прогнозують туман, місцями — ожеледицю

На Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг, туман, на дорогах місцями — ожеледицю. В області оголосили штормове попередження, інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

"Протягом ночі та ранку 8 квітня по Івано-Франківську та області очікується туман з видимістю 100-500 м. На Франківщині — 1 рівень небезпечності, "жовтий", — йдеться в дописі.

В Івано-Франківську температура повітря вночі складатиме від 0⁰ до 2⁰ морозу, вдень — 6-8⁰ тепла. По області вночі — 0-5⁰ морозу, вдень — 5-10⁰ тепла. У високогір’ї Карпат температура повітря сягатиме вночі — 1-6⁰ морозу, вдень — 0-5⁰ тепла.

Прикарпатські поліцейські радять, як їхати при густому тумані:

зменшувати швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, за видимості 20 метрів швидкість повинна бути не більше 10 км/год;

їхати спокійно, не обганяти інші автомобілі;

тримати дистанцію. І що більшою вона буде, то краще;

позначати себе. Увімкнути ближнє світло фар (краще наявність протитуманних фар за умови, що вони правильно встановлені та оптимально відрегульовані).

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