Кілька вулиць Нікополя пропонують перейменувати на честь загиблих у війні з Росією українських бійців. Про це, зокрема, сказано у звіті за результатами громадського обговорення перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки, оприлюдненому міськрадою.

Так, депутатка Нікопольської міської ради, член робочої групи з питань дерусифікації Аліна Долідзе запропонувала перейменувати одну з вулиць міста на честь загиблого бійця Андрія Яковенка, мешканці Псковської просять перейменувати їхню вулицю на вулицю Сергія Сови, який загинув в бою під Ізюмом.

Ще один житель Нікополя Влад Орліогло подав пропозицію щодо перейменування провулка Буксирного на Давида Москаєва, бійця полку "Азов", який загинув на "Азовсталі".

Військовослужбовець Семен Жданов звернувся з проханням щодо перейменовування маленьких вулиць прізвищами загиблих воїнів ЗСУ, котрі жили там. Провулок Хасановський він пропонує назвати на честь Олега Жданова.

Окрім того, від жителів Нікополя надійшли пропозиції про зміну назви вулиці Рибної на Сергія Касьянова, який загинув 2014 року в Донецькому аеропорту, вулиці Костромської – на честь Владислава Остапенка, який загинув у війні з Росією 2022 року, вулиці Білоруської на честь Анатолія Семенюка, який загинув на Донеччині в серпні 2022-го і нагороджений орденом "За мужність" посмертно, тощо.

Остаточні рішення щодо перейменування ухвалять на сесії міськради.

Що відомо

Громадське обговорення нових назв вулиць Нікополя у формі електронної консультації проводилось з 30 січня 2023 року і до 31 березня 2023 року. Організатором було управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради.

Перейменувати пропонують понад 20 об'єктів топоніміки, зокрема вулиці Алтайську, Байкальську, Камську, Курську, Московську, Смоленську, Уральську, Череповецьку, Читинську.

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