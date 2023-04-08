ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

16 населених пунктів Запорізької області обстріляли війська РФ за минулу добу
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

16 населених пунктів Запорізької області обстріляли війська РФ за минулу добу

Елла Філоненко
  
·
16 населених пунктів Запорізької області обстріляли війська РФ за минулу добу
Наслідки обстрілів, Запорізька область, квітень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 7 квітня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в Запорізькій ОВА.

Армія РФ обстріляла села, селища, міста Пологівського та Василівського районів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка та інші. Зафіксовані 23 нові руйнування.

На Запорізькому напрямку російські війська продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також

На Запорізькому напрямку українські захисники знищили склади БК окупантів

"У місті не залишилося жодної цілої". Історія шкіл Оріхова, які зруйнували військові РФ

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок