16 населених пунктів Запорізької області обстріляли війська РФ за минулу добу

Протягом минулої доби, 7 квітня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в Запорізькій ОВА.

Армія РФ обстріляла села, селища, міста Пологівського та Василівського районів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка та інші. Зафіксовані 23 нові руйнування.

На Запорізькому напрямку російські війська продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

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