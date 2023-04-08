У Підгайцях на Тернопільщині хочуть перенести пам’ятник радянським солдатам, який знаходиться на території церкви. Про це повідоила в Фейсбуці пресслужба Підгаєцької міської ради.

У повідомленні йдеться, що це пам’ятник радянським солдатам Топоркову та Зубкову. З території церкви Всіх Святих Українського Народу його планують перенести на міське кладовище. "Підгаєцька міська рада отримала благословення від Бучацької єпархії для проведення ексгумації та переміщення пам’ятки історії місцевого значення (охоронний номер 35-Тр) – Могилу Героя РС, майора Я. І. Топоркова, воїна радянської армії капітана М. В. Зубкова з метою усунення пам’ятки з публічного громадського простору", – йдеться у повідомленні.

Пам’ятник радянським солдатам в Підгайцях. Фото: Підгаєцька міська рада

На разі Підгаєцька міськрада готує проєкт рішення щодо перенесення пам’ятника та необхідні документи.

Нагадаємо, станом на 28 січня 2023 року 135 вулиць у населених пунктах Тернопільської області мали радянські назви. У громадах налічують дві сотні пам’ятників радянського минулого.

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