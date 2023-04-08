На фасаді школи №73 у Дніпрі відкрили меморіальну дошку в пам’ять про загиблого випускника, військовослужбовця Дениса Котенка. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра.

У заході взяти участь батьки Дениса, вчителі, побратими, друзі та знайомі, а також представники влади.

За повідомленням, Денис Котенко народився 18 травня 1996 року. Керував «Національним корпусом» у Дніпрі. 2014-го року в складі добровольчого полку «Азов» брав участь у боях за звільнення селища Широкиного на Донеччині.

24 лютого 2022 року знову пішов на фронт у складі 3-го окремого батальйону "УДА". Загинув 24 березня 2022 року в боях за Київ.

Що відомо

31 березня 2022 року у Дніпрі попрощалися зі співробітником пресслужби Мінветеранів України Денисом Котенком на псевдо "Шкіпер", який загинув під час боїв на Київщині.

Денис Котенко – ветеран російсько-української війни. У 18 років покинув навчання в університеті та пішов добровольцем на фронт. Брав участь у боях на Донбасі. З 2021 року працював у Мінветеранів. Займався громадською діяльністю, очолював осередок партії "Національний корпус" у Дніпрі.

У липні 2022 року Денис Котенко посмертно відзначений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

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