Чотириста дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

ЗСУ минулої доби збили російський літак

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по військових та техніці російської армії. Крім того, поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також збили сім безпілотників, серед яких: три – типу “Орлан”, три – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів армії РФ.