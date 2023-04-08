Чотириста дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 7 на 8 квітня в Одесі та області минула з сигналом повітряної тривоги. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільного.
У Чорному морі поменшало готових до застосування російських "Калібрів"
У Чорному морі на чергуванні російська армія замінила надводний ракетоносій на підводний, загальний залп якого може складати до чотирьох "Калібрів". Наразі на бойовому чергуванні перебуває у Чорному морі сім російських кораблів. Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що армія РФ після зменшення шторму вивела надводний ракетоносій з можливим залпом до восьми "Калібрів".
На Одещині прикордонники затримали чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон
На Одещині прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. 7 квітня вночі на державному кордоні затримали двох жителів Миколаївської та Вінницької областей, які намагалися незаконно потрапити до Молдови неподалік пункту пропуску "Виноградівка". Чоловіки пояснили прикордонникам, що хотіли транзитом через сусідню країну потрапити до ЄС.
ЗСУ минулої доби збили російський літак
Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по військових та техніці російської армії. Крім того, поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також збили сім безпілотників, серед яких: три – типу “Орлан”, три – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів армії РФ.