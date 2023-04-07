Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що у своїй позиції щодо війни в Україні Китай намагається одночасно займати дві сторони і висловив сподівання, що Пекін займе правильну позицію і зможе переконати Росію повернути Україні окуповані території.

Про це головний дипломат США сказав в інтерв’ю телеканалу Euronews.

"Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати РФ різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду і навіть розглядаючи можливість надання Росії летальної допомоги", — сказав Блінкен.

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Він також зазначив, що вважає позитивними деякі ідеї миру, запропоновані Китаєм. Держсекретар зауважив, що найголовніший елемент китайських пропозицій — суверенітет і на цьому треба зосередитися.

"Китай має переконати Росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України", — наголосив Блінкен.

Держсекретар також зазначив, що Китай має відносини з Росією, які дають йому певні важелі впливу.

"Росія все більше залежить від Китаю. Це молодший партнер у цих відносинах. Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", — сказав він.

Що відомо про візит Макрона та Фон дер Ляєн до Китаю

У Пекіні перебуває президент Франції Еммануель Макрон. Його візит до Китаю триватиме три дні. Це перший візит французького президента до КНР з 2019 року. Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном.

Головною темою перемовин стала агресія Росії в Україні.Макрон зокрема закликав лідера Китаю "напоумити Росію" та сприяти відновленню перемовин.

Сі Цзіньпін своєю чергою наголосив, що Китай у питанні "української кризи" наполягає на просуванні миру шляхом переговорів і політичного врегулювання. Лідер КНР також виступив проти використання ядерної зброї в Україні.

Також до Пекіна вже прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президентка ЄК заявила, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України є вирішальною для Євросоюзу. Крім того, вона заявила, що ЄС розраховує, що Китай не постачатиме зброю Росії, бо озброєння агресора значно зашкодило б відносинам ЄС та КНР.

Напередодні візиту до Пекіна фон дер Ляєн заявила, що Китай бачить слабкість Росії і поступово стає фаворитом у двосторонніх відносинах з РФ. Однак відносини КНР з Євросоюзом сильно залежатимуть від позиції Китаю щодо російського вторгнення в Україну.

Китай і війна Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

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