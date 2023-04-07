На Запоріжжі призначили голів військових адміністрацій. Що зміниться

Сьогодні, 7 квітня, на сайті президента України з'явився Указ №197/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області". Це рішення надасть можливість оперативніше керувати справами громад.

Про це Суспільному телефоном розповіли голова тимчасово окупованої Комиш-Зорянської громади Ігор Гнатуша та заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Ігор Гнатуша каже, наразі через окупацію неможливо проводити сесії, що блокує роботу територіальних громад. Тому призначення голів військових адміністрацій є вимушеним рішенням:

Ігор Гнатуша. Фото: сайт Децентралізація в Україні

"Голова ВА прямим розпорядженням без рішення сесії, виконкому виконує свої обов’язки. І призначення, і бюджетні рішення, де треба оперативно це все зробити , оскільки ідуть військові дії. Це лише для того, щоб розблокувати роботи наших бюджетів".

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зауважує, ці призначення дуже важливі та могли бути прийняті раніше, адже у Бердянському районі військові адміністрації до сьогодні були утворені у п'ятьох громадах з восьми:

Віктор Дудукалов. Фото з фейсбук-сторінки Віктора Дудукалова

"Законодавство наділяє військові адміністрації більш ширшими повноваженнями. Це дає можливість одноособово і по жорсткій вертикалі приймати рішення. Прийняли правильне рішення щодо персональних призначень: Віталій Манич – голова Чернігівської ВА, Олег Агейкин — Осипенківської і Станіслав Захаревич — Софіївської".

Загалом Указом утворили 19 військових адміністрацій:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району;

Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району;

Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району;

Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району;

Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району;

Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району;

Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району;

Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району;

Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району;

Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району;

Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району;

Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району.

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