В Ірпінській міській лікарні запрацювало відділення гемодіалізу

В Ірпінській центральній міській лікарні в Бучі почало роботу відділення гемодіалізу. За кілька днів роботи безкоштовну допомогу отримали 12 пацієнтів із захворюванням нирок з Ірпеня, Бучі та Бородянки.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

За його словами, поки що в Центральній міській лікарні діють дві палати з усім потрібним для гемодіалізу обладнанням.

Після відкриття медичного центру в Ірпені там працюватимуть ще п’ять установок для цієї процедури, аби послугу отримала більша кількість людей, зазначив мер.

Що відомо про відновлення роботи медзакладів Київщини після деокупації регіону

За даними Київської ОВА, через російську військову агресію на Київщині було пошкоджено 103 заклади охорони здоров'я. Два із них зруйновані повністю. Станом на початок серпня 2022 року у Київській області 18 медичних установ у чотирьох районах були відремонтовані і відновили свою роботу.

У вересні минулого року на Київщині 26 медзакладів відновили повністю. У 45 закладах охорони здоров’я проводили ремонтні роботи. Також розпочалося будівництво двох зруйнованих амбулаторій – Гурівщинської та Макарівської.

13 закладів охорони здоров’я Київщини отримали медичне обладнання та медичні вироби завдяки проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", що реалізує Міністерство охорони здоров’я у співпраці зі Світовим банком.

Протягом 2022 року на Київщині відновили роботу 78 закладів охорони здоров’я, пошкоджених внаслідок російської агресії. У лютому 2023 року на Київщині поновила роботу амбулаторія у селі Дмитрівка Бучанського району, яку відбудували за кошти благодійників.

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