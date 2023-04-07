Мешканці гуртожитку, що на Корбутівці у Житомирі, шукають шляхи компенсації вартості зруйнованого російськими авіаударами житла. Сьомого квітня понад десятеро з них прийшли до свого колишнього дому, аби поспілкуватися з кореспондентами Суспільного.

Житомирянка Тетяна Полторак разом із родиною проживала у гуртожитку за адресою Чумацький Шлях, 2. Будинок на 60 квартир восьмого березня 2022 року зруйнував авіудар російських військ. Жінка розповіла Суспільному, що для захисту своїх інтересів жителі гуртожитку пів року тому створили ОСББ.

"Що стосується неприватизованих квартир, то у міській раді нам обіцяють, що будуть будувати житловий будинок для ВПО, і ми там, як жителі житомирської громади, котрі втратили житло через ракетні удари російських військ, у першу чергу отримаємо квартири. І ще такий варіант. Ми самотужки створили ОСББ "Чумацький Шлях, 2" для того, щоб спробувати домогтися передачі земельної ділянки, на якій збудовано наш дім, у комунальну власність міста. Ми разом пишемо листи, зокрема, і в Міністерство оборони, у власності якого на сьогодні перебуває гуртожиток", – каже Тетяна Полторак.

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Тетяна Полторак каже, що у будинку вона мала повноцінну двокімнатну квартиру.

"Кухня, більше десяти квадратних метрів, ванна, туалет – все було. Хоча і невеличка, але квартира була наша. Це був наш сімейний куточок, де ми все облаштували для життя", – розповіла Тетяна Полторак.

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Анастасія Бучка – дружина військового, який зараз обороняє Україну від російських військ. Вона також показала свою колишню квартиру у цьому будинку, в якому раніше проживала з родиною.

Анастасія Бучка розповіла, що в результаті руйнування будинку, окрім житла, її сім'я втратила все майно.

"Для того, щоб нам компенсували втрати за майно, у нас вимагають чеки, – каже Анастасія Бучка. – Наприклад, на придбання побутової техніки, будівельних матеріалів, які ми купували для ремонту. На все це, кажуть, потрібні чеки зі вказаними сумами. Якщо чеків немає, то ніхто нічого не компенсує".

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Тетяна, Анастасія та ще десятеро людей сьомого квітня прийшли до свого колишнього дому. За словами Тетяни, це переважно ті жителі гуртожитку, які не встигли свого часу приватизувати свої квартири.

"У нас квартири розподілені на ті, які приватизовані, і ті, які неприватизовані, – розповідає Тетяна Полторак. – Але всі люди тут проживали десять, п'ятнадцять і більше років. Загалом були зареєстровані від десяти до двадцяти п'яти років. Жителі неприватизованих квартир у законі не прописані. А як же їм бути? На що сподіватися?".

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

За словами Романа Гуртовенка, в травні 2023 року набуде чинності Закон про компенсацію вартості пошкодженого чи зруйнованого російськими військовими житла.

"У законі є два варіанти або дві опції, – каже Роман Гуртовенко. – Громадянин, який є власником пошкодженої квартири і має на це підтверджуючі документи, має право отримати сертифікат, який потім можна обміняти на житло за гроші певного фонду, або отримати відшкодування у грошовому еквіваленті. Цей Закон не поширюється на вимаймачів житла. Тобто відповідно до закону на відшкодування втраченого або зруйнованого житла мають право власники або особи, які вклали гроші у його будівництво".

Роман Гуртовенко. Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Роман Гуртовенко каже, що питання компенсації за зруйноване житло можуть вирішувати військово-цивільні адміністрації.

"Безпосередньо голови обласних військо-цивільних адміністрацій відповідно до законодавства мають бюджетні повноваження, тобто мають право у межах виділених бюджетів переказувати гроші на такі компенсації, – каже Роман Гуртовенко. – Або ініціювати процедуру щодо створення відповідних бюджетних фондів і, відповідно, з обласного бюджету владнати це питання, тобто виплатити людям відшкодування. Якщо військово-цивільні адміністрації не бажають цього робити, то в такому випадку людям потрібно включати інші механізми свого захисту. Наприклад, звертатися з запитами, зверненнями. Потрібно створювати ініціативні групи, представники яких могли б на різних рівнях просувати свої пропозиції та вимоги, тобто не мовчати. Я вважаю, що це питання повністю у компетенції військово-цивільних адміністрацій відповідно до їхніх повноважень, які їм надано законом".

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Нині вартість оренди житла для людей, які втратили домівки внаслідок російської збройної агресії, компенсують із міського бюджету Житомирської міської територіальної громади, розповідає керівниця міського департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір.

"Заборгованості із виплатами немає, – розповідає Вікторія Краснопір. – Ми уже проплатили за січень і лютий. Зараз у квітні ми платимо за березень, оскільки це є відшкодування. Тобто ми платимо після того, як людина прожила уже місяць за цією адресою".

Житомир, 7 квітня 2023 року. Фото: Ірина Остапчук для Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного надіслали запити до Житомирської обласної військової адміністрації з питанням про компенсацію зруйнованого житла, а також до Міністерства оборони України з питанням про передачу земельної ділянки, на якій розташований будинок, в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади.

Що відомо

Черговий авіаналіт на Житомир – під обстріл потрапив завод і гуртожиток.

У житомирській лікарні №2 розповіли про стан постраждалих внаслідок авіанальоту на Корбутівку.

Виплати за втрачене житло – у Житомирі мешканці зруйнованого внаслідок авіаудару гуртожитку чекають на компенсацію.

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