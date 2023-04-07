Великодні майстер-класи, виставки та показ кіно. Куди піти на вихідних у Дніпрі

Великодні майстер-класи, екскурсії, виставки, концерт та показ кіно. Суспільне зробило добірку інформації про заходи та можливості для дніпрян та переселенців у Дніпрі цими вихідними.

Показ австрійського кіно

У Дніпрі в рамках фестивалю "Тиждень австрійського кіно" відбудеться показ фільму "Ріміні". Це історія про Річі Браво, колись успішну попзірку, яка женеться за своєю славою. Демонструватимуть фільм мовою оригіналу, з українськими субтитрами.

Коли: 8 квітня о 18:00.

Де: узвіз Крутогірний, 21А.

Вхід: вільний, за реєстрацією.

Дитячий концерт

У суботу у Дніпрі влаштують рок-концерт за мотивами популярного підліткового серіалу "Венздей". Про це мовиться в анонсі заходу.

Коли: 8 квітня о 11:00.

Де: вулиця Воскресенська, 6.

Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.

Майстер-клас "Великодня свічка"

Дніпрян та гостей міста запрошують на майстер-клас з виготовлення великодніх свічок. Під час навчання учасники зможуть дізнатись цікаві факти історії свічкового виробництва у Дніпрі.

Коли: 8 квітня о 12:00.

Де: вулиця Воскресенська, 14.

Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.

Читання оповідання Сергія Жадана "Власник найкращого клубу для геїв"

У неділю у Дніпрі відбудеться читання оповідання Сергія Жадана "Власник найкращого клубу для геїв" за участю акторів театру. В оповіданні присутня ненормативна лексика, тому захід рекомендований для слухачів віком від 16 років.

Під час заходу організатори збиратимуть гроші на допомогу Дніпровській протиповітряній обороні.

Коли: 9 квітня о 18.00.

Де: Троїцька площа, 5а.

Вхід: за донат на суму від 150 гривень.

Майстер-клас із розпису яєць

Для гостей та жителів Дніпра у неділю проведуть майстер-клас з розпису яєць. Учасники зможуть створити власний великодній сувенір, дізнатися про символіку, кольори та подарунки на Великдень.

Коли: 9 квітня о 12:00.

Де: вулиця Воскресенська, 14.

Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.

Екскурсія дворами і підворіттями Дніпра

Дніпрян запрошують на екскурсію дворами й підворіттями Дніпра. Під час екскурсії жителі та гості міста зможуть дізнатись більше про:

готель «Франція»;

друкарню Яковлєва;

синагогу кантоністів;

прибуткові будинки Купрєй, Волкова, Бабицького, Левенберга;

історію вулиць: Виконкомівської, Січових Стрільців, Короленка, Андрія Фабра.

Екскурсія пішохідна. Приблизна довжина маршруту – 4 кілометри.

Коли: 9 квітня, початок о 13.00.

Де: місце збору – на розі Катеринославського бульвару і вулиці Шевченка.

Вхід: попередньо необхідно придбати квитки

Вечір настільних ігор

У неділю дніпряни та гості міста зможуть провести вечір в Ігротеці, граючи в настільні ігри у компанії. Також учасники зможуть набути або покращити свої соціальні вміння та навички, розвинути логіку, увагу тощо.

Коли: 9 квітня з 14:00.

Де: вулиця Барикадна 2.

Вхід: за донат на будь-яку суму.

Виставка "Карикатура – наша зброя!"

Цими вихідними у дніпрян буде можливість відвідати виставку "Карикатура – наша зброя!", що присвячена війні в Україні. В експозиції будуть представлені роботи виконані двадцятьма карикатуристами із восьми країн світу. Зокрема це художники із Києва, Бердянська, Здолбунова та Дніпра. Також будуть представлені роботи майстрів з міст Каунас та Шауляй (Литва), Праги (Чехія), Алма-Ати (Казахстан), Хайфи (Ізраїль), Мінська (Білорусь), Порту (Португалія) та Бостона (США).

Коли: 1 та 2 квітня з 10:00 до 19:00.

Де: вулиця Філософська, 23.

Вхід: вільний.

Виставка петриківки

У Дніпрі, у виставковому просторі школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура, триває виставка петриківського розпису «Кольори життя». На ній представили роботи заслуженого майстра народної творчості України, викладачки художньо-мистецького коледжу Тетяни Гарькавої та її студентів.

Коли: до 24 квітня (з 10.00 до 19.00, вихідний неділя).

Де: площа Троїцька, 5а, 7-ий поверх.

Вхід: вільний.

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