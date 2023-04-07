Великодні майстер-класи, виставки та показ кіно. Куди піти на вихідних у Дніпрі

Великодні майстер-класи, екскурсії, виставки, концерт та показ кіно. Суспільне зробило добірку інформації про заходи та можливості для дніпрян та переселенців у Дніпрі цими вихідними.
Показ австрійського кіно
У Дніпрі в рамках фестивалю "Тиждень австрійського кіно" відбудеться показ фільму "Ріміні". Це історія про Річі Браво, колись успішну попзірку, яка женеться за своєю славою. Демонструватимуть фільм мовою оригіналу, з українськими субтитрами.
Коли: 8 квітня о 18:00.
Де: узвіз Крутогірний, 21А.
Вхід: вільний, за реєстрацією.
Дитячий концерт
У суботу у Дніпрі влаштують рок-концерт за мотивами популярного підліткового серіалу "Венздей". Про це мовиться в анонсі заходу.
Коли: 8 квітня о 11:00.
Де: вулиця Воскресенська, 6.
Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.
Майстер-клас "Великодня свічка"
Дніпрян та гостей міста запрошують на майстер-клас з виготовлення великодніх свічок. Під час навчання учасники зможуть дізнатись цікаві факти історії свічкового виробництва у Дніпрі.
Коли: 8 квітня о 12:00.
Де: вулиця Воскресенська, 14.
Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.
Читання оповідання Сергія Жадана "Власник найкращого клубу для геїв"
У неділю у Дніпрі відбудеться читання оповідання Сергія Жадана "Власник найкращого клубу для геїв" за участю акторів театру. В оповіданні присутня ненормативна лексика, тому захід рекомендований для слухачів віком від 16 років.
Під час заходу організатори збиратимуть гроші на допомогу Дніпровській протиповітряній обороні.
Коли: 9 квітня о 18.00.
Де: Троїцька площа, 5а.
Вхід: за донат на суму від 150 гривень.
Майстер-клас із розпису яєць
Для гостей та жителів Дніпра у неділю проведуть майстер-клас з розпису яєць. Учасники зможуть створити власний великодній сувенір, дізнатися про символіку, кольори та подарунки на Великдень.
Коли: 9 квітня о 12:00.
Де: вулиця Воскресенська, 14.
Вхід: попередньо необхідно придбати квитки.
Екскурсія дворами і підворіттями Дніпра
Дніпрян запрошують на екскурсію дворами й підворіттями Дніпра. Під час екскурсії жителі та гості міста зможуть дізнатись більше про:
- готель «Франція»;
- друкарню Яковлєва;
- синагогу кантоністів;
- прибуткові будинки Купрєй, Волкова, Бабицького, Левенберга;
- історію вулиць: Виконкомівської, Січових Стрільців, Короленка, Андрія Фабра.
Екскурсія пішохідна. Приблизна довжина маршруту – 4 кілометри.
Коли: 9 квітня, початок о 13.00.
Де: місце збору – на розі Катеринославського бульвару і вулиці Шевченка.
Вхід: попередньо необхідно придбати квитки
Вечір настільних ігор
У неділю дніпряни та гості міста зможуть провести вечір в Ігротеці, граючи в настільні ігри у компанії. Також учасники зможуть набути або покращити свої соціальні вміння та навички, розвинути логіку, увагу тощо.
Коли: 9 квітня з 14:00.
Де: вулиця Барикадна 2.
Вхід: за донат на будь-яку суму.
Виставка "Карикатура – наша зброя!"
Цими вихідними у дніпрян буде можливість відвідати виставку "Карикатура – наша зброя!", що присвячена війні в Україні. В експозиції будуть представлені роботи виконані двадцятьма карикатуристами із восьми країн світу. Зокрема це художники із Києва, Бердянська, Здолбунова та Дніпра. Також будуть представлені роботи майстрів з міст Каунас та Шауляй (Литва), Праги (Чехія), Алма-Ати (Казахстан), Хайфи (Ізраїль), Мінська (Білорусь), Порту (Португалія) та Бостона (США).
Коли: 1 та 2 квітня з 10:00 до 19:00.
Де: вулиця Філософська, 23.
Вхід: вільний.
Виставка петриківки
У Дніпрі, у виставковому просторі школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура, триває виставка петриківського розпису «Кольори життя». На ній представили роботи заслуженого майстра народної творчості України, викладачки художньо-мистецького коледжу Тетяни Гарькавої та її студентів.
Коли: до 24 квітня (з 10.00 до 19.00, вихідний неділя).
Де: площа Троїцька, 5а, 7-ий поверх.
Вхід: вільний.
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