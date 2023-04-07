Спортсмени з Кам’янського здобули 11 медалей на чемпіонаті України з козацького двобою серед дорослих, юніорів, юнаків. Про це йдеться на сторінці у фейсбук дитячо-юнацької спортивної школи №1 Кам’янського.

За повідомленням, вихованці відділення козацького двобою у дитячо-юнацької школи №1 взяли участь у змаганнях в складі збірної команди Дніпропетровської області. Спортмени здобуди 6 золотих, 1 срібну та 4 бронзові нагороди.

Перше місце (у різних вікових та вагових категоріях) посіли: Степан Соловйов, Павло Соловйов, Дарина Оніщенко, Єлизавета Стогній, В’ячеслав Тимченко та тренер відділення Євген Гобов. Друге місце – Богдан Богодюк. "Бронзу" змагань забрали – Єлизавета Стогній, В’ячеслав Тимченко, Денис Рибальченко, Віталій Скала.

Чемпіонат України з козацького двобою серед дорослих, юніорів, юнаків проходив з 30 березня по 4 квітня 2023 року в місті Луцьк.

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