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Армія РФ нанесла удар по Оріхову у Запорізькій області
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Армія РФ нанесла удар по Оріхову у Запорізькій області

Василина Гав'як
  
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Армія РФ нанесла удар по Оріхову у Запорізькій області
Наслідки обстрілу Оріхова армією РФ. 7 квітня 2023 року. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Сьогодні, 7 квітня, російська окупаційна армія здійснила авіаційну атаку на Оріхів Запорізької області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Росіяни нанесли удар по цивільному та комунальному сектору:

"Черговий терористичний акт здійснили російські війська: мирне місто опинилося під прицілом російської авіації".

Раніше Суспільне повідомляло про те, що за минулу добу, 6 квітня, російські військові обстріляли прифронтові населені пункти Пологівського району Запорізької області. Зафіксували 111 ударів із різних видів озброєння по Гуляйполю та Оріхову. Інформація про постраждалих не надходила.

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