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Затоплений Краматорськ, евакуація з Бахмута та робота військових медиків. Тиждень війни у фото
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Затоплений Краматорськ, евакуація з Бахмута та робота військових медиків. Тиждень війни у фото

Суспільне
  
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Український військовий артилерія Бахмут
Український військовий сидить на стволі артилерійської установки, Бахмутський напрямок, Донеччина, 5 квітня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Російські війська продовжують спроби захопити Бахмут — українські військові щодня відбивають десятки атак. Росія й далі руйнує цивільну інфраструктуру України — 2 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці, є загиблі та поранені. 4 квітня У Краматорську розлилась водойма — затопило 30 вулиць.

Комісія Мінкульту, що займається поверненням майна Києво-Печерської лаври державі, все не може потрапити на територію Києво-Печерської Лаври, з якої вже понад тиждень як мала виїхати УПЦ (МП). Колишньому наміснику Лаври Павлу Лебедю обрали запобіжний захід — його підозрюють у розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, що виправдовують російську агресію.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Медсестра батальйону Вовки Да Вінчі чекає на поранених поблизу Бахмута, 1 квітня 2023 року
Медсестра Ліана з медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" чекає на поранених поблизу Бахмута, 1 квітня 2023 року. Через талий сніг ґрунтові дороги на Донбасі перетворилися на трясовину. Евакуаційна машина медиків їде повільно. Вона вкрита брудом від коліс до даху. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Військові медики надають допомогу пораненому, Донеччина, 2 квітня 2023 року
Військові медики надають допомогу пораненому під Бахмутом українському бійцю в одному зі шпиталів на Донеччині, 2 квітня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images
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Церковні бані на території Києво-Печерської Лаври, 7 квітня 2023 року
Церковні бані на території Києво-Печерської Лаври, 7 квітня 2023 року. 35 років там знаходилась Українська православна церква московського патріархату. З січня цього року богослужіння в Лаврі почала проводити й Православна церква України, а 11 березня Мінкульт заявив, що виселяє з Лаври УПЦ (МП). Фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Дівчинка з мамою у Церкві преподобного Агапіта Печерського на території Києво-Печерської Лаври, 7 квітня 2023 року
Дівчинка з мамою у Церкві преподобного Агапіта Печерського на території Києво-Печерської Лаври, 7 квітня 2023 року. Саме до цього храму віряни УПЦ (МП) заблокували прохід та декілька днів не пускали представників комісії Міністерства культури з приймання-передачі держмайна. Фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

Місцевий житель біля зруйнованого російським ракетним ударом житлового будинку у Костянтинівці, 2 квітня 2023 року
Місцевий мешканець біля зруйнованого російським ракетним ударом будинку у Костянтинівці на Донеччині, 2 квітня 2023 року. Ракети влучили у густонаселений район міста. Шестеро людей загинули, ще одинадцять поранені. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images
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Люба, яку вивезли з Бахмута, плаче та тримає на руках свою чихуахуа Марго, 3 квітня 2023 року
Люба плаче та тримає на руках чихуахуа Марго, 3 квітня 2023 року. Жінку разом ще з кількома жителями Бахмута українські військові щойно вивезли з міста до сусіднього Часового Яру. Евакуйовували цивільних у бронетранспортері, більшість доріг з міста прострілюються російськими військовими. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Місцевий житель іде затопленою вулицею у Краматорську на Донеччині, 4 квітня 2023 року
Місцевий житель іде затопленою вулицею у Краматорську на Донеччині, 4 квітня 2023 року. Через прорив водоскидного шлюзу в селі Городещине поблизу міста у Краматорську затопило 30 вулиць. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Український військовий відпочиває поблизу лінії фронту на Донеччині, 1 квітня 2023 року.
Український військовий відпочиває поблизу лінії фронту на Донеччині, 1 квітня 2023 року. Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency/Getty Images
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Боєць розмовляє з подругою по відеозв'язку, Донеччина, 2 квітня 2023 року
Боєць розмовляє з подругою по відеозв'язку в одному з пунктів дислокації його підрозділу на Донеччині, 2 квітня 2023 року. Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency/Getty Images

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