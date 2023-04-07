Київський зоопарк запрошує киян та гостей міста подивитись на частування слона

У вихідні, 8 та 9 квітня, відвідувачі Київського зоопарку зможуть побачити показове годування слона Хораса. Про це йдеться на сторінці "КиївЗоо" у Facebook.

Як зазначають представники звіринця, індійському слону Хорасу 18 років, у столичному зоопарку він мешкає з 2012 року.

Тварина має міцну статуру і важить близько чотирьох тонн. Щодня слон з’їдає близько 150-ти кілограмів кормів. Це — сіно, вівсяна солома, гілковий корм, овочі та фрукти, а також 5 кілограмів спеціалізованого гранульованого корму. Також Хорас випиває майже 70 літрів води.

Цьогоріч вольєр тварини оновили, щоб створити умови, максимально наближені до природних. У Хораса з’явились два дерев'яні стовбури-чесалки та велетенський камінь вагою 9 тонн. Як повідомили в Київському зоопарку, слон любить після їжі полежати в калюжі, а потім почухатись об товсті дерев’яні колоди.

Початок показового годування у суботу та неділю о 12:00.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

У "Київзоо" зимували не лише постійні мешканці, а й понад 200 тварин, яких волонтери вивезли із найбільш постраждалих регіонів унаслідок російського вторгнення.

На початку березня лемур Байрактар відзначив день народження. Він народився передчасно 3 березня минулого року. Мати відмовилась від дитинчати через стрес від гучних вибухів.

Цієї весни у Київському зоопарку створили понад 19 нових родин. Пари та родини створюють не тільки для розмноження, а й просто для компанії — згідно Плану колекції.

У Києві випустили на воду родину пеліканів. Завдяки теплим погодним умовам цьогоріч зробили це раніше, ніж зазвичай.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують різні заходи для відвідувачів. У вересні 2022 року для тварин організували частування кавунами. Ними, зокрема ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

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