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Київський зоопарк запрошує киян та гостей міста подивитись на частування слона
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Київський зоопарк запрошує киян та гостей міста подивитись на частування слона

Наталія Балюх
  
Київський зоопарк запрошує киян та гостей міста подивитись на частування слона
Найбільший мешканець "КиївЗоо" індійський слон Хорас. Фото: Київський зоопарк/Facebook

У вихідні, 8 та 9 квітня, відвідувачі Київського зоопарку зможуть побачити показове годування слона Хораса. Про це йдеться на сторінці "КиївЗоо" у Facebook.

Як зазначають представники звіринця, індійському слону Хорасу 18 років, у столичному зоопарку він мешкає з 2012 року.

Тварина має міцну статуру і важить близько чотирьох тонн. Щодня слон з’їдає близько 150-ти кілограмів кормів. Це — сіно, вівсяна солома, гілковий корм, овочі та фрукти, а також 5 кілограмів спеціалізованого гранульованого корму. Також Хорас випиває майже 70 літрів води.

Цьогоріч вольєр тварини оновили, щоб створити умови, максимально наближені до природних. У Хораса з’явились два дерев'яні стовбури-чесалки та велетенський камінь вагою 9 тонн. Як повідомили в Київському зоопарку, слон любить після їжі полежати в калюжі, а потім почухатись об товсті дерев’яні колоди.

Початок показового годування у суботу та неділю о 12:00.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

У "Київзоо" зимували не лише постійні мешканці, а й понад 200 тварин, яких волонтери вивезли із найбільш постраждалих регіонів унаслідок російського вторгнення.

На початку березня лемур Байрактар відзначив день народження. Він народився передчасно 3 березня минулого року. Мати відмовилась від дитинчати через стрес від гучних вибухів.

Цієї весни у Київському зоопарку створили понад 19 нових родин. Пари та родини створюють не тільки для розмноження, а й просто для компанії — згідно Плану колекції.

У Києві випустили на воду родину пеліканів. Завдяки теплим погодним умовам цьогоріч зробили це раніше, ніж зазвичай.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують різні заходи для відвідувачів. У вересні 2022 року для тварин організували частування кавунами. Ними, зокрема ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

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