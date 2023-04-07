Рятувальники та пожежні філії "Миколаївське лісове господарство" державного підприємства "Ліси України" показали кореспондентам Суспільного координацію дій при гасінні умовної лісової пожежі на площі 250 квадратних метрів. Навчання відбулись у Балабанівському лісництві.

Лісничій Леонід Шульга говорить, що 30 років пропрацював майстром лісу на Кінбурнській косі і має великий досвід боротьби з лісовими пожежами.

Рятувальники разом із лісівниками відпрацьовують навички гасіння лісових пожеж. Фото: Федір Бондар/Суспільне

Після повідомлення про загоряння в лісі на місце події відправляються бійці найближчої державної пожежно-рятувальної частини та пожежні лісництва. За словами Шульги, координують спільні дії лісівники.

Леонід Шульга. Фото: Федір Бондар/Суспільне

"І це тисячі пожеж. Буває, що в день по 10 пожеж. Це необережне поводження людей з вогнем — недопалки, які люди кидають у ліс і одразу починається пожежа. Ми вже розуміємо звідки, яка пожежа: низова, верхова, — і розподіляємо правильно людей, щоб її швидко загасити", — розповів Леонід Шульга.

Рятувальник Ігор Івасиков працює у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій вісім років. Чоловік говорить, що найбільш масштабна пожежа, в гасінні якої брав участь, сталася минулого літа біля села Ковалівка. Масштаби нинішніх навчань — менші.

Ігор Івасиков. Фото: Федір Бондар/Суспільне

"У навчанні взяв участь розрахунок — чотири бійці та пожежний автомобіль "МАЗ", який несе на борту вісім тонн води", — розповідає Ігор Івасиков.

Загальна площа лісів філії "Миколаївське лісове господарство" — 21 тисяча гектарів. Простягаються вони від Кінбурнської коси до Новоодещини.

2022 року по області пожежі охопили 2277 гектарів лісів, найбільше постраждали насадження на Кінбурнській косі. Керівниця філії Світлана Ткаченко говорить, що три лісництва на Очаківщині і сьогодні в небезпеці.

Світлана Ткаченко. Фото: Федір Бондар/Суспільне

"Зараз Кінбурнське і Василівське лісництва знаходяться в окупації, очаківське лісництво постійно знаходиться під обстрілами",– говорить Світлана Ткаченко.

Рятувальники ДСНС заливають водою умовну пожежу. Фото: Федір Бондар/Суспільне

Під час спільних навчань витратили близько двох тонн води. А весь процес тривав сім хвилин.

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