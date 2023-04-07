У Запоріжжі суд зобов’язав товариство знести офісно-торговельний центр та повернути землю під ним у власність держави.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя подали позов до суду про знесення об’єкта незавершеного будівництва та зобов’язання товариство повернути земельну ділянку вартістю понад 80 мільйонів гривень у власність держави:

"Встановлено, що товариство за відсутності правовстановлюючих документів протягом 2016 року здійснювало самочинне будівництво офісно-торговельного центру. Наразі по головній вулиці історичної частини міста знаходиться об’єкт незавершеного будівництва площею понад 545 кв. м.".

Суд ухвалив рішення знести самочинно збудований об’єкт та повернути землю у державну власність.

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