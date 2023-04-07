ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Двадцять пікапів з Черкащини відправили захисникам на фронт
Вторгнення Росії в УкраїнуНОВИНИАГРОНОВИНИВОЛОНТЕРИРегіони

Двадцять пікапів з Черкащини відправили захисникам на фронт

Сніжана Калюжна
  
Двадцять пікапів з Черкащини відправили захисникам на фронт
Черкаська ОВА

Двадцять пікапів вирушили з Черкащини до нового армійського корпусу ЗСУ. Як розповів керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, авто закупили місцеві аграрії.

З його слів, транспорт на передовій – другий запит після дронів.

"Наші аграрії з перших днів повномасштабного вторгнення демонструють свою силу й міць. І на продовольчому фронті, і на фронті допомоги. Дякую Всеукраїнській аграрній раді за черговий автотранш! Ця потужна команда аграріїв уже передала військовим понад 550 автівок для перемоги", – прокоментував Ігор Табурець.

Керівник ОВА додав, що на фронті автомобілі "живуть" інколи кілька днів чи тижнів. Водночас рятують життя захисників і допомагають нищити окупантів.

Двадцять пікапів з Черкащини відправили захисникам на фронт
Черкаська ОВА

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Читайте також

Дізнайтесь більше
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
На початок