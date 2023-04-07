Двадцять пікапів з Черкащини відправили захисникам на фронт

Двадцять пікапів вирушили з Черкащини до нового армійського корпусу ЗСУ. Як розповів керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, авто закупили місцеві аграрії.

З його слів, транспорт на передовій – другий запит після дронів.

"Наші аграрії з перших днів повномасштабного вторгнення демонструють свою силу й міць. І на продовольчому фронті, і на фронті допомоги. Дякую Всеукраїнській аграрній раді за черговий автотранш! Ця потужна команда аграріїв уже передала військовим понад 550 автівок для перемоги", – прокоментував Ігор Табурець.

Керівник ОВА додав, що на фронті автомобілі "живуть" інколи кілька днів чи тижнів. Водночас рятують життя захисників і допомагають нищити окупантів.

Черкаська ОВА

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