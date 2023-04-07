Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють колишнього кінолога Херсонського слідчого ізолятора у держзраді. Після захоплення російськими окупантами державної установи він вступив до лав незаконного "управління служби виконання покарань". Про це повідомило у Facebook ДБР.

"Відомо, що він утримував в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали та кидав до камер за непокору, здійснював моральний тиск на ув’язнених, погрожував їм", - повідомили у Державному бюро розслідувань.

ДБР оголосило підозру експрацівнику слідчого ізолятора, який утримував викрадених окупантами херсонців Фото: ДБР/Facebook

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури слідчі ДБР та Нацполіції оголосили йому підозру у колабораційній діяльності та державній зраді.

"На посаді так званого "молодшого інспектора" чергової частини підозрюваний виконував злочинні накази окупантів, діючи в порушення міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими", — повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Також слідчі встановили, що підозрюваний активно агітував колишніх колег за співпрацю з російськими окупантами. Після звільнення Херсона зрадник втік разом з військовослужбовцями РФ. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо

Прокуратура звинувачує в колабораційній діяльності та пособництві РФ жителя Бериславського району, який під час окупації обійняв посаду "голови села".

Служба безпеки України оголосила підозру так званій "ректорці" Херсонського державного університету Тетяні Томіліній у колабораціонізмі та пособництві РФ.

Прокурори Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скерували на розгляд суду обвинувальні акти щодо двох жителів Херсонщини. Їх звинувачують у колабораційній діяльності.

Експоліцейського з Херсонщини будуть судити за державну зраду. Чоловік виявляв патріотів України та передавав інформацію російським військовим.

Двох херсонських колаборантів, які обійняли посади у псевдоправоохоронному органі військових РФ, засудили до 12 років тюрми. Під час служби вони незаконно затримували громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили "так звані" слідчі дії.

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