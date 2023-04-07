У Маріуполі окупанти набирають "добровольчу дружину" з молоді — радник мера

Російські окупанти набирають молодь у так звану "добровольчу дружину", де навчають їх воювати. Про це під час марафону "FREEДОМ" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада намагається приховати мобілізацію на окупованих територіях. Це типова тактика 90-х років, коли через спортивні секції набирали молодь. Це дії і зараз. Молодь навчають, а далі пропонують контракти в Росгвардії, згодом відправляють на фронт. Для Донецької області указом Путіна знято обмеження по віку щодо контрактів. Тому з майже 18 років можна йти в Росгвардію", — розповів Андрющенко.

За його словами, це чергова хвиля мобілізації у Маріупольському, Новоазовському та Волноваському районах.

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