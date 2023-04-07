У Мукачеві 7-го квітня вп'яте не відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету та регламенту. Про це повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.
"До порядку денного пропонували включити 6 питань: погодження напрямів спрямування капітальних видатків та інших коштів, передбачених у місцевому бюджеті на фінансування програм та погодження відповідних закупівель", — йдеться у публікації.
6-го квітня на сесії кошти вже виділили, але видатки на проведення робіт має погоджувати комісія.
В тому числі пропонувалося погодити такі видатки:
- 12 млн. допомоги дітям загиблих Героїв
- На ремонт проїзних частин 346 вулиць у громаді
- 124,5 млн. на підтримку військових — 50 млн. для 128-ої бригади, 60 млн. — для новоствореної бригади та 14,5 млн. для облаштування військового містечка.
- Для ремонту:
- В дитсадках №9, №16; гімназії; школах №3 імені Ф. Ракоці та №13, №16 в селі Н. Коропець
- Проїзди по вулиці Набережна Незалежності 1,1а, Росвигівська 24,34,36,38 та Митрополита Володимира 8,10,14
- На реконструкцію площі Привокзальної
- Реконструкція пам’ятника та території "Рік біди і випробовування"
Комісія має погодити і видатки на проведення водомережі та будівництва доріг в Борок-телепі та на вулиці Північна.
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