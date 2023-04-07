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У Мукачеві вп'яте не відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету та регламенту
Регіони

У Мукачеві вп'яте не відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету та регламенту

Ганна Попп
  
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У Мукачеві вп'яте не відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету та регламенту
Фото: Мукачівська міська рада

У Мукачеві 7-го квітня вп'яте не відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету та регламенту. Про це повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.

"До порядку денного пропонували включити 6 питань: погодження напрямів спрямування капітальних видатків та інших коштів, передбачених у місцевому бюджеті на фінансування програм та погодження відповідних закупівель", — йдеться у публікації.

6-го квітня на сесії кошти вже виділили, але видатки на проведення робіт має погоджувати комісія.

В тому числі пропонувалося погодити такі видатки:

  • 12 млн. допомоги дітям загиблих Героїв
  • На ремонт проїзних частин 346 вулиць у громаді
  • 124,5 млн. на підтримку військових — 50 млн. для 128-ої бригади, 60 млн. — для новоствореної бригади та 14,5 млн. для облаштування військового містечка.
  • Для ремонту:
  • В дитсадках №9, №16; гімназії; школах №3 імені Ф. Ракоці та №13, №16 в селі Н. Коропець
  • Проїзди по вулиці Набережна Незалежності 1,1а, Росвигівська 24,34,36,38 та Митрополита Володимира 8,10,14
  • На реконструкцію площі Привокзальної
  • Реконструкція пам’ятника та території "Рік біди і випробовування"

Комісія має погодити і видатки на проведення водомережі та будівництва доріг в Борок-телепі та на вулиці Північна.

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