1000 обігрівачів передали Миколаєву від USAID Ukraine-USAID Україна

Агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine-USAID Україна в рамках проєкту "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East) передало 1000 керамічних інфрачервоних обігрівачів для соціальних, гуманітарних закладів міста Миколаєва на загальну суму 3 795 000 гривень.

Про це кореспондентам Суспільного повідомив комунікаційний менеджер Агенції розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.

Миколаїв отримали 1000 кepaмічних інфрачервоних oбігрівачів для всіх закладів міста гуманітарного спрямування, говорить Євген Гомонюк. Це заклади охорони здоров’я, культури, а також освітні, спортивні, соціальні заклади тощо.

"Це гуманітарна допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine-USAID Україна. Вони закупили і передали місту. Частину вже отримали заявники, ще деяка частина техніки на складі. Це суто технічне питання, мають приїхати представники закладів і забрати необхідну кількість. Ми замовляли саме керамічні прилади, не масляні, використовували їх в інших проєктах, вони достатньо ефективні", — розповів Євген Гомонюк.

Частину обігрівачів вже передали соціальним закладам міста. Про це в коментарі Суспільному сказав директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко.

"Всі заклади, комунальні установи нашого департаменту отримали такі обігрівачі. І зараз ще через погоду геріатричний пансіонат імені Святого Миколая, центр реінтеграції бездомних, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, де люди перебувають цілодобово, потребують додаткового обігріву. На вулиці Театральній ми відкрили додаткове приміщення для ВПО, оскільки там централізоване опалення, то ми також використовуємо обігрівачі", — розповів Сергій Василенко.

Такого устаткування не було раніше, говорить Василенко. Це обігрівачі нового покоління, економічні, екологічні. Один прилад розрахований на площу 20 квадратних метрів.

"Всього в Миколаєві чотири територіальні центри соціального обслуговування, чотири управління соціальних виплат і компенсацій, центр реінтеграції бездомних, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, геріатричний пансіонат", — сказав Сергій Василенко.

Читайте також

"Від серця до серця". В Миколаєві стартувала серія майстер-класів для містян

Річниця розгону антимайдану. Миколаївці зібралися на Соборній площі

У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині, відновлюють будинки

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.