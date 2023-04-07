У Чернівцях опалювальний сезон планують завершити 11 квітня.

Про це йдеться у рішенні виконкому.

Питання припинення опалювального сезону розглянуть на засіданні виконавчого комітету 11 квітня.

Опалювальний сезон можуть завершити, коли середньодобова температура буде перевищувати +8 градусів впродовж трьох днів.

Що відомо

Опалювальний сезон у Чернівцях почали 7 листопада. До шкіл та садочків тепло почали подавати з 20 жовтня.

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